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    Аеропорт «Київ» відновив роботу: вибухівки не виявлено

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    Поновлена реєстрація на рейси - Аеропорт «Київ» відновив роботу: вибухівки не виявлено
    Поновлена реєстрація на рейси
    Фото: Аеропорт Київ

    Аеропорт працює у звичайному режимі

    Після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського відновив роботу о 16:30. Про це інформує прес-служба аеропорту.

    Повідомляється, що жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. 

    Наразі поновлена реєстрація на рейси.

    Нагадаємо, сьогодні близько 14:55 до служб столичного аеропорту «Київ» на електрону пошту надійшла інформація про замінювання.

    Було проведено евакуацію пасажирів з терміналів.

    На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію.

    Як повідомлялося, 27 лютого вранці надійшло повідомлення про замінування торговельного центру Gorodok Gallery біля станції метро «Почайна» у Києві. На час обстеження проводилася евакуація близько 300 співробітників, відвідувачів у приміщенні не було, оскільки заклад ще не розпочав роботу, повідомили у поліції. 

    Інформація про замінування ТРЦ не підтвердилася. 

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