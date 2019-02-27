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    У Києві «замінували» торговельний центр поблизу «Почайної» (відео)

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    У Києві «замінували» торговельний центр поблизу «Почайної» (відео)

    Правоохоронці обстежують будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів

    Сьогодні, 27 лютого, вранці надійшло повідомлення про замінування торговельного центру Gorodok Gallery біля станції метро «Почайна» у Києві.

    Всіх працівників і відвідувачів ТРЦ евакуйовано.

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    Правоохоронці обстежують будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, нещодавно у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

    Обурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі.

    Адміністрація Gorodok Gallery заявила, що їхня комп’ютерна система була зламана хакерською атакою, і запевнила, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

    19 лютого правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за фактом розміщення нацистської свастики у ТРЦ.

    Як повідомлялося, 15 лютого невідомі також зателефонували на лінію 102 та повідомили про замінування ТРЦ «Магелан» на проспекті Глушкова.

    Правоохоронці встановили особу чоловіка, який зі свого мобільного телефону повідомив про замінування торгово-розважального центру на вулиці Гната Хоткевича у Києві.

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