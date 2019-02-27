У Києві «замінували» торговельний центр поблизу «Почайної» (відео)



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Правоохоронці обстежують будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 27 лютого, вранці надійшло повідомлення про замінування торговельного центру Gorodok Gallery біля станції метро «Почайна» у Києві.

Всіх працівників і відвідувачів ТРЦ евакуйовано.

Правоохоронці обстежують будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, нещодавно у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

Обурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі.

Адміністрація Gorodok Gallery заявила, що їхня комп’ютерна система була зламана хакерською атакою, і запевнила, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

19 лютого правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за фактом розміщення нацистської свастики у ТРЦ.

Як повідомлялося, 15 лютого невідомі також зателефонували на лінію 102 та повідомили про замінування ТРЦ «Магелан» на проспекті Глушкова.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який зі свого мобільного телефону повідомив про замінування торгово-розважального центру на вулиці Гната Хоткевича у Києві.