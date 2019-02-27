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    Аеропорт «Жуляни» замінували: всіх пасажирів евакуювали

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    Пасажирів евакуювали з аеропорту - Аеропорт «Жуляни» замінували: всіх пасажирів евакуювали
    Пасажирів евакуювали з аеропорту
    Фото: Аеропорт «Київ»

    На місце виїхали вибухотехніки

    Сьогодні, 27 лютого, близько 14:55 до служб столичного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського на електрону пошту надійшла інформація про замінювання міжнародного аеропорту. Про це повідомила прес-служба аеропорту.

    В цей час триває евакуація пасажирів з терміналів.

    На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію.

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    Аеропорт «Жуляни» замінували: всіх пасажирів евакуювали
    Аеропорт «Жуляни» замінували: всіх пасажирів евакуювали

    Нагадаємо, 27 лютого вранці надійшло повідомлення про замінування торговельного центру Gorodok Gallery біля станції метро «Почайна» у Києві. На час обстеження проводилася евакуація близько 300 співробітників, відвідувачів у приміщенні не було, оскільки заклад ще не розпочав роботу, повідомили у поліції. 

    Інформація про замінування ТРЦ не підтвердилася. 

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