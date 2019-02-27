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    Спецслужби не знайшли вибухівки у торговельному центрі поблизу «Почайної»

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    <span lang="UK">На час обстеження проводилася евакуація близько 300 співробітників торговельного центру</span> - Спецслужби не знайшли вибухівки у торговельному центрі поблизу «Почайної»
    На час обстеження проводилася евакуація близько 300 співробітників торговельного центру
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи псевдомінера

    Інформація про замінування торгово-розважального центру «Городок» біля станції метро «Почайна» у Києві не підтвердилася. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «О 9:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Степана Бандери у торгово-розважальному центрі закладено вибухівку, яку підірвуть о 12:00. На місце події негайно виїхали усі профільні служби для перевірки об’єкта. Огляд будівлі та прилеглої території завершено: жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено», - інформують правоохоронці.

    На час обстеження проводилася евакуація близько 300 співробітників, відвідувачів у приміщенні не було, оскільки заклад ще не розпочав роботу, повідомили у поліції. 

    Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції.

    Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

    Нагадаємо, нещодавно у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

    Обурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі.

    Адміністрація Gorodok Gallery заявила, що їхня комп’ютерна система була зламана хакерською атакою, і запевнила, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

    19 лютого правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за фактом розміщення нацистської свастики у ТРЦ.

    Як повідомлялося, 15 лютого невідомі також зателефонували на лінію 102 та повідомили про замінування ТРЦ «Магелан» на проспекті Глушкова.

    Правоохоронці встановили особу чоловіка, який зі свого мобільного телефону повідомив про замінування торгово-розважального центру на вулиці Гната Хоткевича у Києві.

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