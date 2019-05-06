«Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)
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Розсилка
Керівництво магазину відмовляється надавати відео з нападом на Андрія Медведька
Активісти націоналістичної організації С14 продовжують розпочату сьогодні акцію щодо блокування кас магазинів мережі «МегаМаркет». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.
«Наша акція «Ахрана атмєна» в Мегамаркеті продовжується. Керівництво досі відмовляється надавати відео з нападом на Андрія Медведька», - написав він.
Наразі активісти блокують каси в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50 і закликають небайдужих громадян приєднуватися.
«Ми навчимо їх поважати клієнтів», - зазначив Мазур.
Як повідомлялося, сьогодні вранці активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету» на вул. Олімпійська у Києві.
Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведка.
У неділю, 5 травня, у Києві активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.