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    «Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)

    • Розсилка
    Заблокована каса МегаМаркету - «Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)
    Заблокована каса МегаМаркету
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Керівництво магазину відмовляється надавати відео з нападом на Андрія Медведька

    Активісти націоналістичної організації С14 продовжують розпочату сьогодні акцію щодо блокування кас магазинів мережі «МегаМаркет». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

    «Наша акція «Ахрана атмєна» в Мегамаркеті продовжується. Керівництво досі відмовляється надавати відео з нападом на Андрія Медведька», - написав він.

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    Наразі активісти блокують каси в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50 і закликають небайдужих громадян приєднуватися.

    «Ми навчимо їх поважати клієнтів», - зазначив Мазур.

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    «Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)
    «Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)
    «Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Як повідомлялося, сьогодні вранці активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету» на вул. Олімпійська у Києві.

    Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведка.

    У неділю, 5 травня, у Києві активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.

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