«Ахрана атмєна»: активісти заблокували каси ще одного «МегаМаркету» (фото)



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Заблокована каса МегаМаркету Фото: Сергій Мазур, Facebook

Керівництво магазину відмовляється надавати відео з нападом на Андрія Медведька

Активісти націоналістичної організації С14 продовжують розпочату сьогодні акцію щодо блокування кас магазинів мережі «МегаМаркет». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

«Наша акція «Ахрана атмєна» в Мегамаркеті продовжується. Керівництво досі відмовляється надавати відео з нападом на Андрія Медведька», - написав він.

Наразі активісти блокують каси в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50 і закликають небайдужих громадян приєднуватися.

«Ми навчимо їх поважати клієнтів», - зазначив Мазур.

Як повідомлялося, сьогодні вранці активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету» на вул. Олімпійська у Києві.

Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведка.

У неділю, 5 травня, у Києві активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.