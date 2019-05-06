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    «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)

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    Активісти заблокували каси супермаркету - «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)
    Активісти заблокували каси супермаркету
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Адміністрація магазину відмовляється надавати поліції відео з нападом на покупця

    Київський «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, які побили активіста Андрія Медведка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

    «Мегамаркет відмовляється видавати злочинців. Дві години ми чекали керівництво. «Щас-щас будєм». Обманули», - написав він.

    За його словами, адміністрація магазину відмовляється надавати поліції відео з нападом Медведка.

    У зв’язку з цим, активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету». «Тепер Мегамаркет на Олімпійській отримав цілком легальний колпас з «Охрана Отмена». Майже всі каси заблоковані. Вони навчаться поважати клієнтів», - повідомив Мазур.

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    «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)
    «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)
    «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)
    «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)
    «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведка.

    У неділю, 5 травня, у Києві активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.

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