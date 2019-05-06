«МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, що побили покупця. Активісти блокують каси (фото)



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Активісти заблокували каси супермаркету Фото: Сергій Мазур, Facebook

Адміністрація магазину відмовляється надавати поліції відео з нападом на покупця

Київський «МегаМаркет» відмовляється видавати охоронців, які побили активіста Андрія Медведка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

«Мегамаркет відмовляється видавати злочинців. Дві години ми чекали керівництво. «Щас-щас будєм». Обманули», - написав він.

За його словами, адміністрація магазину відмовляється надавати поліції відео з нападом Медведка.

У зв’язку з цим, активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету». «Тепер Мегамаркет на Олімпійській отримав цілком легальний колпас з «Охрана Отмена». Майже всі каси заблоковані. Вони навчаться поважати клієнтів», - повідомив Мазур.

Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведка.

У неділю, 5 травня, у Києві активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.