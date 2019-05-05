У Києві охоронці побили покупця. Біля «МегаМаркету» проходить акція протесту



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На акцію проти насилля охоронців «МегаМаркету» на Нивках прийшли кілька десятків людей Фото: Facebook Сергія Мазура

За словами постраждалого, інцидент в «МегаМаркеті» на Нивках стався 3 травня

У Києві активісти праворадикальної організації С14 у неділю, 5 травня, організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.

Про це лідер С14 Сергій Мазур написав у соцмережі Facebook.

«Шукаємо охоронців, які побили Медведка. «МегаМаркет» не хоче визнавати свої помилки», - повідомив Мазур.

За словами самого Медведка, інцидент в «МегаМаркеті» стався 3 травня.

«Гопніки з охорони «МегаМаркету» вчинили проти мене насилля, вкрали продукти. Так вони звикли чинити з «бомжами із хрущьовок», які постійно сидять «там где нельзя». Це їхні слова», - написав Медведко у соцмережі.

Він розповів, що в 19:30 3 травня зайшов у «МегаМаркет» на вул.Щербакова, 58.

«Купив жменю горіхів, інжир та мінералку. Після того піднявся на другий поверх того ж закладу, в кафе Мережа кінотеатрів «Баттерфляй» присів на диванчик, залип у телефон і почав неспішно жерти кеш’ю. До мене підійшов охоронець: «У нас їсти не можна!». «По-перше, можна. По-друге, тут нема, що їсти, клич адміністратора, якщо така велика проблема». Він пішов, і привів з собою рил сім колег», - написав у соцмережі Медведко.

За словами чоловіка, охоронці почали його шарпати, згодом повалили на підлогу, а потім витягнути у двір.