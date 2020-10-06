Активісти відстояли книжковий ринок «Петрівка»: він стане «культурним вузлом»



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Найбільший в Україні спеціалізований книжковий ринок збереже свою функцію і буде модернізований

Єдиний в Києві і найбільший в Україні спеціалізований книжковий ринок «Петрівка» збереже свою функцію і місце розташування, а також буде модернізований і перетворений в масштабний культурний вузол.

Після кількох місяців конфлікту між захисниками книжкового ринку «Петрівка» та орендарями даної земельної ділянки був досягнутий компроміс – об'єкт буде збережений і модернізований. Про це повідомив УНІАН лідер громадського руху SavePetrovka Владислав Трубіцин.

«Єдиний в Києві і найбільший в Україні спеціалізований книжковий ринок збереже свою функцію і місце розташування, а також буде модернізований і перетворений в масштабний культурний вузол. Наша мета – зробити «Петрівку» не просто хабом, а вузлом, який буде пов'язувати лівий і правий берег Києва, Лівобережну і Правобережну Україну, українську та світову культуру», – сказав він.

У спільних планах нової адміністрації, підприємців, громадських активістів та орендарів земельної ділянки – перетворити книжковий ринок «Петрівка» на таке місце, де окрім традиційної торгівлі книгами, буде створена повноцінна атмосфера та інфраструктура для інтелектуального дозвілля та творчості. Вже розпочато роботу над формуванням нової концепції та капітального проєкту такого культурного вузла.

За попередньою інформацією, серед інновацій нового об'єкта можуть виявитися: унікальний дизайн і convertable-конструкція, наявність декількох функціональних зон, цілодобовий режим роботи, енергозберігаючі та еко-технології, а також інноваційна система операційного управління. На фінальній стадії до проєкту будуть залучені архітектори та урбаністи, які оформлять схему об'єкта і сформулюють підсумкове техзавдання. Проєкт розрахований на реалізацію протягом трьох-п'яти років з моменту початку реконструкції і буде реалізований в три етапи.

Серйозність намірів буде підкріплена публічним підписанням Меморандуму про розвиток і перетворення книжкового ринку, який буде укладений вже найближчим часом. Окремим пунктом цього Меморандуму буде врахування думки підприємців і пошук індивідуальних підходів для того, щоб нікого не образити, не заподіяти збитки і не погіршити умови підприємницької діяльності, зазначив лідер руху SavePetrovka.