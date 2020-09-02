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    Києвом курсує «Книгарня на колесах»: маршрут цього тижня

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    <span lang="UK">&laquo;Книгарня на колесах&raquo; готова відвідати будь-який куточок Києва</span> - Києвом курсує «Книгарня на колесах»: маршрут цього тижня
    «Книгарня на колесах» готова відвідати будь-який куточок Києва

    Книгарня пропонує книги українською мовою для дітей та дорослих

    Мережа «Моя книжкова крамниця» запустила в Києві «Книгарню на колесах».

    Книгарня збирає найкращі книги українською мовою для дітей та дорослих за спеціальною ціною.

    Про це повідомляється на сторінці проєкту в Facebook.

    «Книголюби, почнемо осінь яскраво та книжково разом? Веземо вам найкращі книжечки для дітей та дорослих», - йдеться в повідомленні.

    Цього тижня книгарня завітає на локації:


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    «Разом з якісними книжками привеземо і особливу атмосферу у вигляді теплих зустрічей з талановитими авторами, лекції, виїзні читанки для малечі, конкурси, розіграші та інші цікаві активності», - повідомили ініціатори проєкту.

    «Книгарня на колесах» готова відвідати будь-який куточок Києва, а згодом і всієї України. Щоб запросити книжки до себе, треба заповнити форму.

    Київ книги дитяча книга
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