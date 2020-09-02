Києвом курсує «Книгарня на колесах»: маршрут цього тижня



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«Книгарня на колесах» готова відвідати будь-який куточок Києва

Книгарня пропонує книги українською мовою для дітей та дорослих

Мережа «Моя книжкова крамниця» запустила в Києві «Книгарню на колесах».

Книгарня збирає найкращі книги українською мовою для дітей та дорослих за спеціальною ціною.

Про це повідомляється на сторінці проєкту в Facebook.

«Книголюби, почнемо осінь яскраво та книжково разом? Веземо вам найкращі книжечки для дітей та дорослих», - йдеться в повідомленні.

Цього тижня книгарня завітає на локації:





«Разом з якісними книжками привеземо і особливу атмосферу у вигляді теплих зустрічей з талановитими авторами, лекції, виїзні читанки для малечі, конкурси, розіграші та інші цікаві активності», - повідомили ініціатори проєкту.

«Книгарня на колесах» готова відвідати будь-який куточок Києва, а згодом і всієї України. Щоб запросити книжки до себе, треба заповнити форму.