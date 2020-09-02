Києвом курсує «Книгарня на колесах»: маршрут цього тижня
Книгарня пропонує книги українською мовою для дітей та дорослих
Мережа «Моя книжкова крамниця» запустила в Києві «Книгарню на колесах».
Книгарня збирає найкращі книги українською мовою для дітей та дорослих за спеціальною ціною.
Про це повідомляється на сторінці проєкту в Facebook.
«Книголюби, почнемо осінь яскраво та книжково разом? Веземо вам найкращі книжечки для дітей та дорослих», - йдеться в повідомленні.
Цього тижня книгарня завітає на локації:
«Разом з якісними книжками привеземо і особливу атмосферу у вигляді теплих зустрічей з талановитими авторами, лекції, виїзні читанки для малечі, конкурси, розіграші та інші цікаві активності», - повідомили ініціатори проєкту.
«Книгарня на колесах» готова відвідати будь-який куточок Києва, а згодом і всієї України. Щоб запросити книжки до себе, треба заповнити форму.