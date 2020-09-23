Шкільні підручники пропонують дітям вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську»



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У Міносвіти обіцяють боротися з ляпами, а «Моршинська» відкидає свою участь в оприлюдненні реклами в підручниках

У підручниках для українських школярів надрукували невідому історію Києва, де йдеться, що наша столиця заснована 200 років тому. Черговий ляп Міністерства освіти помітили уважні користувачі соцмережі.

Також у книжках можна побачити приховану рекламу «Моршинської».

Зокрема, рекламу мінеральної води, що займає майже третину сторінки підручника, можна знайти в «Українській мові» для 3 класу. Зокрема, школярам пропонують завдання: розглянути етикетку та відповісти на 5 запитань: як називається ця вода, чи містить вона газ, чи можна її вживати та інші.

На попередній, 8-ій сторінці теж є публікація з ознаками прихованої реклами. Це завдання, у якому згадується «Львівська копальня кави», яку називають «найвідомішою кав’ярнею у Львові». Окрім цього, є фотографія з логотипом цієї кав’ярні.

Компанія «Моршинська» на запит hromadske відповіла, що «не розглядає дітей молодшого шкільного віку як аудиторію для реклами» і не сприяла цій публікації в підручнику. Також компанія зазначила, що через те, що етикетку використано в «освітніх цілях», вона не може заборонити Міністерству освіти використовувати свій бренд.

Ще одна цікава історія трапилася з українським підручникам з всесвітньої історії. Там знайшли фотографію із сумним канадським актором Кіану Рівзом. Знімок «Обід на хмарочосі» зробили під час будівництва RCA Building у Рокфеллерівському центрі в Нью-Йорку у 1932 році (Рівз народився у 1964-му). На фото 11 робітників, які сидять на балці та обідають на висоті у понад 200 метрів.

Підручник випустили у 2018 році, автор книжки — Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» та директор музею «Пам'ять єврейського народу і Голокосту в Україні». Він пояснив, що канадського актора спеціально залишили на фото 1932 року, щоб перевірити уважність учнів.

У МОН пообіцяли боротися з ляпами у шкільних підручниках.

Як повідомлялося, Міносвіти дозволило на час карантину школи можуть змінювати систему оцінювання.