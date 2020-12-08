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    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)

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    протягом листопада 2020 року зйомки деяких епізодів фільму проводились в акваторії Дніпра в Києві&nbsp; - Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    протягом листопада 2020 року зйомки деяких епізодів фільму проводились в акваторії Дніпра в Києві 
    Фото: Плесо

    Фільм створюється в офіційній копродукції України, Австралії, Німеччини, Швейцарії та Китаю

    За підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України розпочались зйомки повнометражного фільму «Кремінь» (Storm School) оскароносного режисера Вінсента Ворда.

    Картина заснована на реальних подіях та розповідає про життєвий і професійний шлях видатного українського тренера вітрильного спорту Віктора Коваленка. Саме його вихованці принесли перші золоті та бронзові олімпійські медалі незалежній Україні на Олімпіаді в Атланті, а пізніше – численні найвищі спортивні нагороди збірній Австралії, яку він тренує і дотепер.

    Роботу над стрічкою новозеландського режисера-постановника Вінсента Ворда (Vincent Ward), який має у доробку оскароносний фільм «What Dreams May Come» (1998), реалізує кінокомпанія «Пронто Фільм» у співпраці компаніями Altamira Creation AG (Швейцарія) та Neofilm GmbH (Німеччина).

    Фільм «Кремінь» має статус національного і, відповідно до Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, створюється в офіційній копродукції України, Австралії, Німеччини, Швейцарії та Китаю.

    Як повідомляє КП «Плесо», протягом листопада 2020 року зйомки деяких епізодів фільму проводились в акваторії Дніпра у Києві та на Київському водосховищі.

    На замовлення кінокомпанії «Пронто Фільм» фахівці спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби КП «Плесо» надавали комплекс послуг з аварійно-рятувального обслуговування. Забезпечено профілактичну роботу для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час проведення зйомок.

    Особлива увага приділялась безпеці неповнолітніх акторів, які виконують роль Віктора Коваленка у дитинстві та юності, а також акторів, які за сценарієм опинялись у воді. Окрім того, з метою створення у кадрі візуального ефекту «туману» активно використовувались димові шашки і необхідно було в умовах низької видимості не допустити зіткнення суден. Тому рятувальники надавали судноводіям вказівки щодо безпечних траєкторій руху.

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    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)
    Актори в воді, перекинуті човни: оскароносний режисер знімає у Києві фільм (фото)

    У КП «Плесо» нагадали, що фахівці спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби забезпечували аварійно-рятувальне обслуговування зйомок фільму «Толока» у 2018 році, а також французького музичного кліпу «The Sinner» та  ізраїльського фільму у 2017 році.

    Теги: Київ кіно рятувальники річка Дніпро фільм
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