Netflix виділить $1 млрд на побудову однієї з найбільших у світі кіностудій

Площа студії зросте на 121,4 га і стане однією з найбільших у Північній Америці

Компанія планує значно розширити свою студію в Альбукерке, штат Нью-Мексико

Компанія Netflix планує витратити $1 млрд на ремонт та розширення своєї студії ABQ в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що площа студії зросте на 300 акрів (121,4 га) і стане однією з найбільших у Північній Америці. Це дозволить створити ще близько 1000 робочих місць. Також близько 1500 осіб будуть задіяні на будівництві.

Так, $17 млн на будівництво студії виділив уряд штату Нью-Мексико. Ще $6 млн виділило місто Альбукерке.

Також компанія планує підтримати чорношкірих та представників корінних народів, які недостатньо представлені серед творців контенту та кінематографістів, надавши їм робочі місця в студії.

Повідомляється, що наразі в Альбукерке відбувається зйомки The Harder They Fall та Intrusion. Також тут планую знімати продовження серіалу Stranger Things.

До слова, Netflix назвав найпопулярніший серіал 2020 року.

Раніше українські студії озвучування офіційно стали партнерами американської компанії Netflix.

Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

Також Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.