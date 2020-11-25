В Україні відбулася прем’єра серіалу про еволюцію української культури

Робота над серіалом тривала протягом майже всього 2020 року

Сьогодні, 25 листопада, відбулася прем’єра першої серії документального серіалу «Спалах» про еволюцію різних сфер української культури та її сучасних героїв. Про це повідомляє міністерство культури України на Урядовому порталі.

Серіал складатиметься з 10 серій, кожна з яких розкриває теми від феномену української попмузики та кліпмейкінгу до кіно, комедії, стрит-арту та локальних брендів одягу.

У команді серіалу зазначили, що зараз в Україні триває процес формування національної ідентичності. Там вважають, що проєкт, який би показав, що нова українська культура існує та стрімко розвивається, потрібен уже сьогодні.

Трейлер серіалу:

«Я вірю, що культура – вона як вірус. Їй потрібні сприятливі умови та вона сама виросте, ніяка допомога зі сторони не потрібна. Ми помітили, що в українській музиці кожні 4 – 5 років відбуваються спалахи – з’являються нові імена та віяння, старі відходять на другий план. Пізніше ми почали досліджувати й знаходити схожі спалахи в інших сферах культури. Ось про них ми й розповімо у тому числі. Такі спалахи завжди виникають під час і після криз. Коли сьогоднішня криза закінчиться, можемо очікувати новий культурний «спалах». А ми цим документальним серіалом підготуємо для нього ґрунт», – зазначив Максим Сердюк, головний редактор медіа СЛУХ, продюсер і співавтор серіалу.

Серіал публікуватимуть на YouTube-каналі СЛУХ на якому вже вийшла перша серія.

Для документального серіалу відзняли понад 100 інтерв’ю, а його героями та героїнями стали Monatik, Юрій Бардаш, Роман Вінтонів (Майкл Щур), ONUKA, «ДахаБраха», Влад Яма, Євген Клопотенко, Антоніо Лукіч, Олексій Потапенко, Андрій Данилко.

Серед інших також Гео Лерос, Алан Бадоєв, Vivienne Mort, ресторатори Дмитро Борисов, Міша Кацурін, засновники CLOSER, Veselka, «Культура Звука», «Планета кіно», Ukrainian Fashion Week, KSENIA SCHNAIDER та багато інших представників української культури.

Нагадаємо, що у Україні зніматимуть серіал про космос.