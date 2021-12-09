Апеляційний суд дав 15 років тюрми чоловіку, який убив шестирічного хлопчика

Чоловік до смерті побив сина своєї знайомої

Колегією суддів Київського апеляційного суду постановлено вирок, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення умисного вбивства шестирічного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив шестирічного сина знайомої та наніс йому численних ударів по різних частинах тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у реанімаційному відділенні дитячої лікарні.

У ході судового розгляду ювенальний прокурор Деснянської окружної прокуратури Києва повністю довів вину обвинуваченого та наполягав на призначенні покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Вироком Деснянського районного суду обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Не погоджуючись із таким покаранням, окружна прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції.

8 грудня 2021 року Київський апеляційний суд погодився із доводами прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у серпні цього року в квартирі на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі Києва син до смерті побив свою матір.

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