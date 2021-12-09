Знайдено тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar

До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони

Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова. Про це у коментарі УП заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства», – зазначили в СБУ.

За даними джерела ЗМІ, тіло Тараса Познякова знайшли поблизу траси «Житомир-Київ».

«Минулого тижня стали відомі результати експертизи. Інформацію частково підтвердили в СБУ», – пише ЗМІ.

Цього тижня Верховний суд поставив крапку в справі вбивства водія BlaBlaCar: довічне.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року мати 25 львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль Ауді А-6 виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

28 травня 2019 його засудили до довічного ув’язнення.