У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)

У квартирі правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з численними синцями та забоями

27-річному чоловіку оголошено підозру

У квартирі на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі Києва виявили жінку з ознаками насильницької смерті. Повідомлення про це надійшло до поліції від лікарів. За вказаною адресою терміново прибули слідчо-оперативні групи Головного та Дніпровського управлінь поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

У квартирі правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з численними синцями та забоями, а також її сина.

«Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, але зрештою зізнався. Під час сварки він побив матір та залишив у кімнаті без свідомості і лише через пів доби викликав швидку. Прибувши, лікарі констатували смерть потерпілої, а 27-річного родича ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.