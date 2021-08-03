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    У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)

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    У квартирі правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з численними синцями та забоями - У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)
    У квартирі правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з численними синцями та забоями
    Фото: Нацполіція

    27-річному чоловіку оголошено підозру

    У квартирі на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі Києва виявили жінку з ознаками насильницької смерті. Повідомлення про це надійшло до поліції від лікарів. За вказаною адресою терміново прибули слідчо-оперативні групи Головного та Дніпровського управлінь поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

    У квартирі правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з численними синцями та забоями, а також її сина.

    «Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, але зрештою зізнався. Під час сварки він побив матір та залишив у кімнаті без свідомості і лише через пів доби викликав швидку. Прибувши, лікарі констатували смерть потерпілої, а 27-річного родича ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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    У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)

    За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство жінка
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    У Києві молодик до смерті побив свою матір (фото, відео)