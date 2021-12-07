Верховний суд поставив крапку в справі вбивства водія BlaBlaCar: довічне

Вбивцю водія затримали ще у 2016 році

Верховний суд залишив в силі вирок Дмитру Голубу, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Відповідно до вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року, залишеного без зміни ухвалою Київського апеляційного суду від 7 червня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фігурант цього кримінального провадження був також визнаний винуватим у розбої — нападі на водія з метою заволодіння його майном, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), незаконному заволодінні автомобілем потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), підробленні та використанні офіційних документів (частини 1, 4 ст. 358 КК України), незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Голуба, якого обвинувачували у вбивстві водія сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова у квітні 2016 року, засуджено до довічного позбавлення волі.

Повний текст постанови оголосять 13 грудня 2021 року о 15:00.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року мати 25 львів'янина Тараса Познякова звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва. Він виїхав на власному авто зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов за допомогою сервісу BlaBlaCar, але пізніше зв’язок з ним припинився. Розшукуваний автомобіль Ауді А-6 виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.

У серпні того ж року правоохоронці за підозрою у вбивстві Познякова затримали Дмитра Голуба.

28 травня 2019 його засудили до довічного ув’язнення.



