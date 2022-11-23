Атака на Київ: вибухи пролунали у різних районах міста
Гучно було у різних районах міста
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще декілька вибухів у столиці під час повітряної тривоги. Про це Кличко написав у Телеграм.
Мер міста додав, що гучно було у різних районах міста. «Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця», – написав Кличко.
Також у соцмережах повідомляють, що ймовірно у столиці спрацювала ППО у деяких районах.
Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.
У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.
Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.
До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
Коментарі — 0