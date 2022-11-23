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Атака на Київ: вибухи пролунали у різних районах міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київ: вибухи пролунали у різних районах міста
фото з відкритих джерел

Гучно було у різних районах міста

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще декілька вибухів у столиці під час повітряної тривоги. Про це Кличко написав у Телеграм.

Мер міста додав, що гучно було у різних районах міста. «Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця», – написав Кличко.

Також у соцмережах повідомляють, що ймовірно у столиці спрацювала ППО у деяких районах.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона. 

До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: обстріл Київ тривога Бахмут

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