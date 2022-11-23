В Україні масштабна повітряна тривога: ЗМІ повідомляють про запуск 10 ракет

Ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

За повідомленням ЗМІ Росія випустила по Україні 10 ракет. Повідомляється, що ракети летять у напрямку Запоріжжя та Кривого Рогу. Також тактична авіація в Чорному морі, помічені два винищувачі Су-35 у напрямку Очакова та Коблево.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ракетну загрозу. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет. «Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Тож Росія вирішила знову демонстративно «пограти м‘язами»», - пояснив Лукашук.

Нагадаємо, удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.

До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.