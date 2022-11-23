На Одещині лунають вибухи, Україною шириться повітряна тривога

Як повідомляється, в Україну летять п'ять Х-101

Ворог запускає ракети з літаків

Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.

Крім того, станом на 13.10 по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Як стало відомо, окупанти здійснюють запуски ракет Х-101 з літаків, відтак п'ять снарядів вже летить в Україну.

Не нехтуйте сигналом тривоги, йдіть в укриття!

Нагадаємо, не фільмуйте та не поширюйте фото та відео прильотів, якщо такі є.