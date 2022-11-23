На Одещині лунають вибухи, Україною шириться повітряна тривога
Ворог запускає ракети з літаків
Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона.
Крім того, станом на 13.10 по всій Україні оголошена повітряна тривога.
Як стало відомо, окупанти здійснюють запуски ракет Х-101 з літаків, відтак п'ять снарядів вже летить в Україну.
Не нехтуйте сигналом тривоги, йдіть в укриття!
Нагадаємо, не фільмуйте та не поширюйте фото та відео прильотів, якщо такі є.
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