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    Аварії залишили без води будинки на чотирьох вулицях (адреси)

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    Аварії залишили без води будинки на чотирьох вулицях (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    Сьогодні, 22 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Костянтинівська, 22/17;
    • вул. Борисоглібська, 3, 4, 5, 7;
    • вул. Маршала Тимошенка, 18;
    • вул. Єреванська, 22, 24, 26.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться і повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 21 травня у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях.

    Того ж дня  було обмежено водопостачання частини житлового масиву Оболонь.  Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.

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