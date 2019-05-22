Аварії залишили без води будинки на чотирьох вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

Сьогодні, 22 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Костянтинівська, 22/17;

вул. Борисоглібська, 3, 4, 5, 7;

вул. Маршала Тимошенка, 18;

вул. Єреванська, 22, 24, 26.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться і повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 21 травня у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях.

Того ж дня було обмежено водопостачання частини житлового масиву Оболонь. Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.