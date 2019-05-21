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    Через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У вівторок, 21 травня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Михайла Стельмаха, 7/2;
    • вул. Комунальна, з 26 по 66;
    • вул. Академіка Туполєва, 17Е, 15В, 15Г, 15Д;
    • вул. Луганська, з 2 по 14.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 21 травня можливе обмеження водопостачання частини житлового масиву Оболонь.  Зазначається, що у зв`язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі діаметром 500 мм на просп. Героїв Сталінграда, 14, 21 травня з 8:30 до 20:00 будуть проводитися роботи із заміни запірної арматури.

    Крім того, сьогодні ще на трьох вулицях відключено водопостачання через планові ремонтні роботи.

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