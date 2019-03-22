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    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

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    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У п’ятницю, 22 березня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • б-р. Перова, 25Б;
    • вул. Якуба Коласа, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Д, 6Г, 8, 10.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, сьогодні «Київводоканал» також проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з цим відсутнє водопостачання на вул. Ломоносова, 56.

    До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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