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    Новини

    Мешканців багатоповерхівки у Києві майже на добу залишили без води

    • Розсилка
    Мешканців багатоповерхівки у Києві майже на добу залишили без води

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про відключення води у п’ятницю, 22 березня.

    Як повідомляє прес-служба компанії, «Київводоканал» проводить ремонтні роботи для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 9.00 до 23.00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Ломоносова, 56.

    Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня у Києві.

    До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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