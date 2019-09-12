Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У четвер, 12 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Володимира Маяковського, 81, 4, 5, 6;
- вулиця Академіка Кіпріанова, 2, 4.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Оголошено графік відключення води.
11 вересня сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. У зв'язку з цим було відключено воду у будинках на чотирьох вулицях Києва.