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    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

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    Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У четвер, 12 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Володимира Маяковського, 81, 4, 5, 6;
    • вулиця Академіка Кіпріанова, 2, 4.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Оголошено графік відключення води.

    11 вересня сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. У зв'язку з цим було відключено воду у будинках на чотирьох вулицях Києва.

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