Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У четвер, 12 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Володимира Маяковського, 81, 4, 5, 6;

вулиця Академіка Кіпріанова, 2, 4.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Оголошено графік відключення води.

11 вересня сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. У зв'язку з цим було відключено воду у будинках на чотирьох вулицях Києва.