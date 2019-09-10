Оголошено, де цього тижня у Києві не буде води (графік відключення)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

10 вересня

з 8:30 до 22:00

вул. Фастівська,1, 1А, 8Б;

вул. Волинська, 26А, 28, 30, 43, 47;

3 18:00 до 8:00 11 вересня

вул. Некрасівська, 3, 5, 6, 8, 10;

вул. В.Вінніченка, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

12 вересня

з 19:00 до 7:00 13 вересня

вул. Липська, 9А, 9Б, 11, 15, 15/17;

14 вересня

з 16:00 до 20:00

вул. Маланюка,114;

вул. Сагайдака, 112.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.