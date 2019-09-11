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    Новини

    Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)

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    Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місцях пошкодження мережі

    У середу, 11 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Володимира Маяковського, 81, 81/11;
    • вул. Живописна, 8/61;
    • вул. Академіка Кіпріанова, 2, 4;
    • бул. Чоколівський, 42.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Оголошено графік відключення води.

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