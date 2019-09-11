Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)



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Ремонтні бригади працюють на місцях пошкодження мережі

У середу, 11 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Володимира Маяковського, 81, 81/11;

вул. Живописна, 8/61;

вул. Академіка Кіпріанова, 2, 4;

бул. Чоколівський, 42.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Оголошено графік відключення води.