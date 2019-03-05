Аварії залишили без води частину киян (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал обіцяє відновити водопостачання за добу

Сьогодні, 5 березня, у Києві сталася аварія на мережі холодного водопостачання, у зв’язку з чим відсутня вода у кількох будинках. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Якуба Коласа, 13, 17, 21.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 4 березня у другій половині дня через пошкодження на мережі було відключено водопостачання у будинках на дев’яти вулицях Києва.

Нагадаємо, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.