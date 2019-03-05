  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварії залишили без води частину киян (адреси)

    • Розсилка
    Аварії залишили без води частину киян (адреси)

    Київводоканал обіцяє відновити водопостачання за добу

    Сьогодні, 5 березня, у Києві сталася аварія на мережі холодного водопостачання, у зв’язку з чим відсутня вода у кількох будинках. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Якуба Коласа, 13, 17, 21.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 4 березня у другій половині дня через пошкодження на мережі було відключено водопостачання у будинках на дев’яти вулицях Києва.

    Нагадаємо, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ