Аварії залишили без води мешканців чотирьох вулиць Києва (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

Сьогодні, 15 березня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Антона Цедіка, 9, 11, 11/8;

вул. Кирилівська, 164;

вул. Федора Ернста, 4;

вул. Микільсько-Ботанічна, 14.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 14 березня через аварії на мережі холодного водопостачання була відсутня вода на двох вулицях Києва.

До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.