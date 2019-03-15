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    Аварії залишили без води мешканців чотирьох вулиць Києва (адреси)

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    Аварії залишили без води мешканців чотирьох вулиць Києва (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

    Сьогодні, 15 березня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Антона Цедіка, 9, 11, 11/8;
    • вул. Кирилівська, 164;
    • вул. Федора Ернста, 4;
    • вул. Микільсько-Ботанічна, 14.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 14 березня через аварії на мережі холодного водопостачання була відсутня вода на двох вулицях Києва.

    До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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