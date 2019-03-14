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    Через аварії зникла вода на двох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода на двох вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 14 березня, станом на 16:00 через аварії на мережі холодного водопостачання відсутня вода на двох вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Мостова, с 10 по 25;
    • вул. Казимира Малевича, 31, 47/49.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні вранці було відсутнє водопостачання у будинку в Оболонському районі Києва.

    Нагадаємо, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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