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    Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)

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    Підприємець продавав пальне водіям маршруток без будь-яких дозвільних документів - Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)
    Підприємець продавав пальне водіям маршруток без будь-яких дозвільних документів
    Фото: ДФС у Києві

    Киянин налагодив реалізацію дизельного пального зі спеціально обладнананого мікроавтобуса

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві в ході проведення заходів із протидії незаконному обігу підакцизних товарів виявили факт незаконної реалізації дизельного пального з так званої пересувної автозаправної станції. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    Встановлено, що неподалік кінцевої зупинки транспорту у Деснянському районі столиці підприємливий 35-річний киянин налагодив реалізацію дизельного пального водіям маршрутного транспорту без будь-яких дозвільних документів. У спеціально обладнаному мікроавтобусі знаходились ємкості з пальним та обладнання для заправки транспортних засобів.

    За результатами заходів вилучено 800 літрів дизельного пального та мікроавтобус, з якого відбувалась його реалізація, а також складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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    Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)
    Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)
    Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)

    Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 348 тис. грн.

    Як повідомлялося, нещодавно столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн.

    Теги: ДФС Київ АЗС пальне
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    Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)