Автозаправне «ноу-хау». На Троєщині виявили пересувну АЗС (фото)

Киянин налагодив реалізацію дизельного пального зі спеціально обладнананого мікроавтобуса

Співробітники Головного управління ДФС у Києві в ході проведення заходів із протидії незаконному обігу підакцизних товарів виявили факт незаконної реалізації дизельного пального з так званої пересувної автозаправної станції. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Встановлено, що неподалік кінцевої зупинки транспорту у Деснянському районі столиці підприємливий 35-річний киянин налагодив реалізацію дизельного пального водіям маршрутного транспорту без будь-яких дозвільних документів. У спеціально обладнаному мікроавтобусі знаходились ємкості з пальним та обладнання для заправки транспортних засобів.

За результатами заходів вилучено 800 літрів дизельного пального та мікроавтобус, з якого відбувалась його реалізація, а також складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 348 тис. грн.

Як повідомлялося, нещодавно столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн.