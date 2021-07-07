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    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)

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    Із незаконного обігу вилучено понад 1,4 млн літрів паливно-мастильних матеріалів - Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Із незаконного обігу вилучено понад 1,4 млн літрів паливно-мастильних матеріалів
    Фото: ДФС

    Службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили підприємство в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн.

    Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС, через які реалізовувались паливно-мастильні матеріали сумнівної якості.

    За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано 10 зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

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    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)

    Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад 1,4 млн літрів паливно-мастильних матеріалів. Загальна орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 36 млн грн.

    Триває досудове розслідування

    Теги: ДФС Київ кримінал податки Київщина пальне
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    Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)