Столичні податківці вилучили з нелегального продажу пального на 36 млн грн (фото)

Службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності

Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили підприємство в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС, через які реалізовувались паливно-мастильні матеріали сумнівної якості.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано 10 зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад 1,4 млн літрів паливно-мастильних матеріалів. Загальна орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 36 млн грн.

Триває досудове розслідування