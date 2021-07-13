Українські водії опинилися серед найбідніших в Європі: дослідження

Український водій в середньому може купити на зарплату 389 літрів бензину – один з найгірших показників в Європі

Команда аналітиків Picodi.com вирахувала, скільки літрів бензину можуть купити мешканці європейських країн на середню зарплату. Виявилося, що українські водії входять в трійку найбідніших в Європі.

Дослідники виходили з того, що в Україні середній оклад після сплати податків складає 10 902 гривні. Тоді як середні ціни на бензин в першому півріччі 2021 року встановилися на рівні 27,99 гривні за літр.

Це означає, що український водій на середню зарплатню може купити 389,5 літра бензину. Гірше показник лише в Молдові (358 літрів) та Албанії (289 літрів).

Найбільш заможними виявилися водії:

Швейцарії – 3 582 літра; Люксембургу – 2 955 літрів; Данії – 2 328 літрів.

Нагадаємо, що на початку липня експерти прогнозували чергове подорожчання пального. Так, за оцінками Консалтингової групи «А-95», потенціал зростання цін на бензини і дизельне пальне становить мінімум 40 копійок на літрі.

Про те, що пальне подорожчає, свідчать і дані уряду, який фактично регулює максимальні ціни на бензини і дизель. Так, 5 липня 2021 року, Міністерство економіки фактично дозволило підняти ціни наступним чином:

на бензин – на 80 копійок;

на дизель – на 32 копійки.

Детально про липневе подорожчання пального «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиленням.