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    Українські водії опинилися серед найбідніших в Європі: дослідження

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    Українські водії &ndash; серед найбідніших в Європі / Фото з відкритих джерел - Українські водії опинилися серед найбідніших в Європі: дослідження

    Українські водії – серед найбідніших в Європі / Фото з відкритих джерел

    Український водій в середньому може купити на зарплату 389 літрів бензину – один з найгірших показників в Європі

    Команда аналітиків Picodi.com вирахувала, скільки літрів бензину можуть купити мешканці європейських країн на середню зарплату. Виявилося, що українські водії входять в трійку найбідніших в Європі.

    Дослідники виходили з того, що в Україні середній оклад після сплати податків складає 10 902 гривні. Тоді як середні ціни на бензин в першому півріччі 2021 року встановилися на рівні 27,99 гривні за літр.

    Це означає, що український водій на середню зарплатню може купити 389,5 літра бензину. Гірше показник лише в Молдові (358 літрів) та Албанії (289 літрів).

    Найбільш заможними виявилися водії:

    1. Швейцарії – 3 582 літра;
    2. Люксембургу – 2 955 літрів;
    3. Данії – 2 328 літрів.

    Нагадаємо, що на початку липня експерти прогнозували чергове подорожчання пального. Так, за оцінками Консалтингової групи «А-95», потенціал зростання цін на бензини і дизельне пальне становить мінімум 40 копійок на літрі.

    Про те, що пальне подорожчає, свідчать і дані уряду, який фактично регулює максимальні ціни на бензини і дизель. Так, 5 липня 2021 року, Міністерство економіки фактично дозволило підняти ціни наступним чином:

    • на бензин – на 80 копійок;
    • на дизель – на 32 копійки.

    Детально про липневе подорожчання пального «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиленням.

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    Теги: бензин ціни АЗС пальне
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    Українські водії опинилися серед найбідніших в Європі: дослідження