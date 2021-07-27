Ціни на автогаз б’ють нові рекорди. Скільки сьогодні коштує пальне

Від початку липня автогаз подорожчав на 9,5%

Середня вартість автогазу сьогодні, 27 липня, у всіх мережах АЗС зросла на 5 копійок за літр до 16,77 грн/л, тобто до рекордного рівня в Україні. Про це повідомляє enkorr з посиланням на щоденний моніторинг ринку Консалтингової групи «А-95».

Згідно з повідомленням, на АЗС UPG і «Автопорт» вартість автогазу виросла в середньому на 22 і 30 коп/л – до 16,75 грн/л і 17,30 грн/л відповідно. Автогаз на станціях WOG подорожчав на 10 копійок за літр, до 17,48 грн/л.

При цьому, автогаз на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав в середньому на 22 і 8 коп/л, до 16,75 грн/л і 16,71 грн/л відповідно.

Ціни на автогаз 27 липня

«Всього з початку липня ціни зросли на 1,40 грн/л, або 9,5%», – говориться в повідомленні.

Основним фактором подорожчання аналітики Консалтингової групи "А-95" називали зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів.