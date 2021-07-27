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    Ціни на автогаз б’ють нові рекорди. Скільки сьогодні коштує пальне

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    Ціни на автогаз б’ють нові рекорди. Скільки сьогодні коштує пальне
    Фото з відкритих джерел

    Від початку липня автогаз подорожчав на 9,5%

    Середня вартість автогазу сьогодні, 27 липня, у всіх мережах АЗС зросла на 5 копійок за літр до 16,77 грн/л, тобто до рекордного рівня в Україні. Про це повідомляє enkorr з посиланням на щоденний моніторинг ринку Консалтингової групи «А-95».

    Згідно з повідомленням, на АЗС UPG і «Автопорт» вартість автогазу виросла в середньому на 22 і 30 коп/л – до 16,75 грн/л і 17,30 грн/л відповідно. Автогаз на станціях WOG подорожчав на 10 копійок за літр, до 17,48 грн/л.

    При цьому, автогаз на станціях «БРСМ-Нафта» і Motto подорожчав в середньому на 22 і 8 коп/л, до 16,75 грн/л і 16,71 грн/л відповідно.

    Ціни на автогаз 27 липня
    Ціни на автогаз 27 липня

    «Всього з початку липня ціни зросли на 1,40 грн/л, або 9,5%», – говориться в повідомленні.

    Основним фактором подорожчання аналітики Консалтингової групи "А-95" називали зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів.

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    Теги: ціни АЗС пальне
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    Ціни на автогаз б’ють нові рекорди. Скільки сьогодні коштує пальне