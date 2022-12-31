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«Бавовна над Кремлем». Біля мерії Києва з’явиться нова фотозона

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна над Кремлем». Біля мерії Києва з’явиться нова фотозона
Нова фотозона скоро з'явиться біля КМДА
фото: Ірина Федорів/Facebook

Кияни можуть сфотографуватися біля найкращих зразків інформаційного спротиву

Незабаром біля будівлі Київської міської державної адміністрації буде змінено фотозону. Про це повідомив Рух «Чесно».

Так, поки що біля КМДА встановлена фотозона у вигляді марки «Бавовна над Кримським мостом». Всі, хто ще не встиг сфотографуватися біля неї, ще може це зробити.

«Бавовна над Кремлем». Біля мерії Києва з’явиться нова фотозона фото 1

Але скоро на місці цієї марки з’явиться нова фотозона – «Бавовна над Кремлем». Її автором є Іван Лампека.

Крім того, Рух «Чесно» зібрав найкращі зразки інформаційного спротиву в онлайн-фотовиставці «Інформаційний спротив».

Нагадаємо, 11 листопада «Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену звільненню Херсона. Тираж маркового аркуша – 150 тис. екземплярів.

Раніше повідомлялося, що українці обрали ескіз до поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!».

Читайте також: «Укрпошта» натякнула на нову марку з викраденим єнотом
Теги: КМДА окупанти Київ фото спротив війна

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