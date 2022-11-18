«Укрпошта» натякнула на нову марку з викраденим єнотом

За словами гендиректор «Укрпошти», ідею-прохання щодо марки з херсонським єнотом озвучили українці

«Укрпошта», ймовірно, поєднає на новій марці декілька сюжетів

Компанія «Укрпошта» збирається випустити нову символічну марку, присвячену викраденому рашистами єноту та мелітопольській черешні. Про це написав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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«Укрпошта», ймовірно, поєднає на новій марці декілька сюжетів. У центрі уваги опиниться єнот, якого російські окупанти викрали із херсонського міні-зоопарку та ягода-символ тимчасово окупованого Мелітополя.

«Люблю починати п’ятницю з позитиву. Після марки з херсонським кавунчиком, нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та «тим самим» єнотом. Проте, на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо? А всім гарної п’ятниці і завжди чекайте гарних новин!», – написав Смілянський.

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Як повідомлялося, росіяни викрали із херсонського зоопарку більшу частину тварин. У мережі з’явилося відео, як загарбники ловлять єнота голими руками й саджають у клітку.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену звільненню Херсона.Також повідомлялося, що «Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій.