Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)
З 1 грудня відкривається передзамовлення на набір «Зброя перемоги»
Ігор Смілянський / Facebook

Вартість маркового аркуша – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок

До Дня Збройних Сил України, 6 грудня, «Укрпошта» випустить нові марки «Зброя перемоги». Частину зібраних з продажу коштів спрямують на допомогу військовим. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Укрпошта» анонсує вихід нових поштових марок – «Зброя перемоги», щоб подякувати ЗСУ за їх стійкість, міць та відвагу. Випуск – благодійний: частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним силам України», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що марковий аркуш «Зброя перемоги» складатиметься з шести поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс». До поштових марок буде випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку.

«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото) фото 1

Тираж маркового аркуша – 200 тис. примірників. Вартість маркового аркушу – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок. Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Придбати поштовий випуск «Зброя перемоги» можна, починаючи з 6 грудня в міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». Крім того, нові поштові марки продаватимуться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. На продаж конверту «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.

З 1 грудня відкривається передзамовлення на набір «Зброя перемоги».

Раніше «Укрпошта» натякнула на нову марку з викраденим єнотом.

Теги: Укрпошта ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Укрпошта відновлює роботу у Херсоні
«Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій
15 листопада, 08:31
Набір включає марковий аркуш, художній конверт та листівку
«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену звільненню Херсона
11 листопада, 15:15
За словами гендиректор «Укрпошти», ідею-прохання щодо марки з херсонським єнотом озвучили українці
«Укрпошта» натякнула на нову марку з викраденим єнотом
18 листопада, 12:02

Суспільство

«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)
«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)
«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців
«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців
Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги
Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги
Перейменування станцій кільцевої електрички. Відомі українці бурхливо відреагували
Перейменування станцій кільцевої електрички. Відомі українці бурхливо відреагували
«Зима без світла». Історія студентки, чий вірш розчулив всю Україну
«Зима без світла». Історія студентки, чий вірш розчулив всю Україну
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
309K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
75K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
62K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
37K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
33K
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
19K
Масштабна тривога в Україні: Росія підняла у небо винищувачі

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту