«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)

Вартість маркового аркуша – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок

До Дня Збройних Сил України, 6 грудня, «Укрпошта» випустить нові марки «Зброя перемоги». Частину зібраних з продажу коштів спрямують на допомогу військовим. Про це повідомляється на сайті компанії.

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«Укрпошта» анонсує вихід нових поштових марок – «Зброя перемоги», щоб подякувати ЗСУ за їх стійкість, міць та відвагу. Випуск – благодійний: частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним силам України», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що марковий аркуш «Зброя перемоги» складатиметься з шести поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс». До поштових марок буде випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку.

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Тираж маркового аркуша – 200 тис. примірників. Вартість маркового аркушу – 90 грн, з яких 18 грн – благодійний внесок. Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Придбати поштовий випуск «Зброя перемоги» можна, починаючи з 6 грудня в міських відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». Крім того, нові поштові марки продаватимуться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. На продаж конверту «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.

З 1 грудня відкривається передзамовлення на набір «Зброя перемоги».

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