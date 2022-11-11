«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену звільненню Херсона

Основним елементом марки є скибка кавуна, на якій зображено сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста

Поки українські захисники звільняють Херсонщину, «Укрпошта» вже підготувала нову марку, присвячену деокупації обласного центру. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Несила терпіти! Анонсуємо поштовий випуск «Херсон – це Україна!». Авжеж, ми готувалися заздалегідь. Захоплювались нескореними херсонцями, коментували та вдосконалювали ескіз, із завмиранням серця стежили за просуванням ЗСУ, сподівались, нескінченно скролили стрічку новин, омріювали день, коли у місті знову майорітиме український прапор, – і ось, з невимовною любов'ю до наших людей презентуємо новинку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що набір включає марковий аркуш, художній конверт та листівку. Основним елементом марки є скибка кавуна, на якій зображено сюжети, що супроводжували тимчасову окупацію міста: мирні мітинги, будівлі у вогні, тортури. Насіння має вигляд ракет, якими російські загарбники безжально обстрілюють Херсонщину.

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На аркуші також видніється мапа із позначенням звільненого Збройними силами України Херсона, міста-героя. На художньому конверті й листівці проілюстровано протести мешканців.

Тираж маркового аркуша – 150 тис. екземплярів. Номінальна вартість – U. Дату введення в обіг обіцяють повідомити згодом. Передзамовити марку можна тут.

Раніше повідомлялося, що українці обрали ескіз до поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!».

Нагадаємо, 4 листопада «Укрпошта» запустила продаж нової марки з Кримським мостом. Тираж складає 2,1 млн марок. У жовтні «Укрпошта» також випустила нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.

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