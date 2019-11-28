Без доступу до Big Data кількість можливостей для створення міських сервісів буде обмежена домовленостями з чиновниками – Вавриш



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Девелопер і генеральний директор компанії Saga Development Андрій Вавриш

Вавриш розповів, як вдосконалити управління міською інфраструктурою

Для появи нових стартапів та успішного впровадження діджитал-сервісів у містах необхідно, щоб ресурси міської адміністрації працювали у відкритому режимі. Про це девелопер і генеральний директор компанії Saga Development Андрій Вавриш розповів в інтерв'ю виданню «Прагматика».

«Інформаційні ресурси міської адміністрації закриті, вони сьогодні приватизовані, монополізовані й працюють не в режимі відкритої екосистеми. Поки немає доступу до Big Data, кількість сервісів і можливостей буде обмежена домовленостями між чиновниками та близькими до них компаніями. Це як оперувати людей у не стерильній операційній. Принцип стерилізації роботи з даними полягає в тому, що ви допускаєте до них всіх бажаючих, провокуючи появу тисячі нових стартапів, які, в свою чергу, спровокують появу величезної кількості нових сервісів», – заявив Андрій Вавриш.

Девелопер зазначив, що є багато точок докладання зусиль для бажаючих займатися вдосконаленням управління міською інфраструктурою. І якщо буде відкрито вільний доступ до даних про функціонування міста, це послужить виникненню нових сервісів для городян.

«Хтось займеться раціоналізацією маршрутів транспорту, хтось – втрат у тарифах, хтось – формуванням цих тарифів. Кожен знайде себе, але всі повинні мати доступ до цих даних. Уявіть, як неймовірна кількість стартапів породжує нові сервіси, яких досі ніколи не існувало. Але вони можуть з'явитися тут», – підкреслив Вавриш.

При цьому девелопер нагадав, що вже є підґрунтя для появи нових сервісів, які зручні, у першу чергу, людям.

«Вже завтра, паралельно з новими сервісами, з'являться нові характеристики і відкриються нові вікна можливостей. Наприклад, через місяць, як нам обіцяють автори концепції «Держава в смартфоні», можна буде їздити без пластикових прав і техпаспорта на автомобіль: вони будуть у вашому телефоні», – зазначив Андрій Вавриш.