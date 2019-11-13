Девелопер Вавриш розповів про нові підходи до управління нерухомістю



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Директор SAGA Development Андрій Вавриш виступив на III Residential Development Forum

Андрій Вавриш вважає, що сьогодні недостатньо просто якісно побудувати, потрібно якісно експлуатувати

Вимоги покупців нерухомості зростають, і зараз вони вже прагнуть не лише високої якості будівництва, але й сучасних, ретельно опрацьованих концепцій, досконалих сервісів та ефективної експлуатації будинку. Щоб задовольнити ці вимоги, необхідно змінити підходи до девелопменту та управління нерухомістю. Про це розповів під час III Residential Development Forum підприємець, генеральний директор SAGA Development Андрій Вавриш.

Щоб забезпечити якісне та ефективне управління, необхідно якомога раніше залучати до ухвалення рішень щодо майбутнього території всіх, хто буде нею користуватися – муніципалітет, управляючу компанію, мешканців сусідніх будинків, власників та орендарів комерційних приміщень, вважає девелопер. А це, в свою чергу, вимагає зміни системи менеджменту та переходу до роботи за принципом екосистеми.

«Ми вважаємо, що маємо рухатись логікою екосистем, коли велика кількість гравців спільно бере участь у створенні окремих об’єктів. Це вимагає зрозумілих правил, більшої чесності та відкритості. Ми маємо створювати системи відкритого типу, що змінює підходи до того, що ми робимо та навіщо. Сьогодні недостатньо просто якісно побудувати, потрібно якісно експлуатувати», - підкреслив Вавриш.

Підприємець також додав, що SAGA Development не змогла найти на ринку компанії, які забезпечили б бажану якість сервісів із управління будинками, й була змушена створити власну управляючу компанію Atmosfera, яка працює з інвесторами від моменту укладення договору та на всіх етапах проживання в будинках.