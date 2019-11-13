Микитасю і не снилося: Вавриш отримав дозвіл будувати висотку на зсувонебезпечному схилі



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Ділянка площею в 2,3 гектари, на якій збудує висотку компанія з орбіти девелопера Андрія Вавриша, розташована на Вільшанській, 2-6 Фото: Наші гроші з Денисом Бігусом

Державна архітектурно-будівельній інспекція видала дозвіл на будівництво попри порушення та відсутність ключових документів

Компанія з орбіти девелопера Андрія Вавриша, який товаришує з теперішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом, отримала дозвіл будувати висотки на вулиці Вільшанській, що у Печерському районі Києв. Про це йдеться в сюжеті Марії Землянської для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Мова йде про зсувонебезпечний схил, де раніше будувати збиралися компанії відомого своїми сумнівними діями на будівельному ринку Анатолія Войцеховського та навіть засвітились «улюбленці» попередньої влади - компанія «Укрбуд», керівником якої свого часу був екснардеп, а нині фігурант кримінального провадження за підозрою у корупційному скандалі з будівництвом житла для Національної гвардії Максим Микитась. Але через суд, рішення Київради та протести місцевих - звести тут житловий комплекс ніхто з них не зміг.

Ділянка площею в 2,3 гектари розташована на Вільшанській, 2-6. У серпні компанія «МК 8» взяла її в суборенду, а вже на початку вересня Державна архітектурно-будівельній інспекція видала їй дозвіл для початку будівництва першої черги житлового комплексу з офісами, торговими, спортивно-оздоровчими комплексами та паркінгом.

За словами експерта Георгія Могильного, серед поданих до ДАБІ матеріалів, відсутні ключові - основний проект будівництва, який пояснив би що, де і як будуватимуть. В частині документів збільшена реальна площа орендованої ділянки вдесятеро - з 2,3 га до 23-х. Також порушено Генеральний план, де ця ділянка значиться зоною середньої забудови, тобто призначена для будинків максимум на 8 поверхів.

Натомість у першій черзі будівництва запланований будинок на дві секції. Перша на 16, друга - 24 поверхи.

Нинішній керівник компанії «МК 8» Сергій Софієв - працівник Андрія Вавриша. Керівник компанії, яка значиться засновником «МК 8», Дмитро Овсій - юрист і партнер Вавриша. Сам Вавриш у розмові з журналістами Bihus.Info підтвердив, що забудова Вільшанської - його проект і він має на нього «неабиякі плани».

Ще у липні керівником фірми «МК 8» був Вадим Струневич, який залишив цю посаду, бо пішов у народні депутати від президентської партії «Слуга народу». Коментувати свіжу забудову від «МК 8» Струневич відмовився, пославшись на те, що все відбувалося вже після його виходу з бізнесу.

Цікава деталь - попри наявність спільного селфі сам Струневич знайомство з Вавришем приховує. Натомість Вавриш виявився дуже обізнаним у справах нардепа. У розмові з журналістами Bihus.Info про плани на Вільшанську він заявив, що Струневич не контролює фірму-забудовника.