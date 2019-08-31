Біля аеропорту «Київ» відкрили пам'ятник Ігорю Сікорському



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Пам'ятник Сікорському в Києв відкрили 31 серпня

Увічнений у бронзі Сікорський тепер зустрічає киян і гостей в аеропорту, що носить його ім‘я - заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відкрив пам’ятник видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському, що встановили біля столичного аеропорту ім. Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни»). Про це повідомляє пресслужба мера.

«Сьогодні, в День української авіації, ми робимо ще один крок до увічнення пам’яті про видатного киянина. - Відкриваємо пам’ятник всесвітньовідомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. І тепер він зустрічатиме киян та гостей, що прибувають в столицю авіасполученням», - сказав Кличко.

Попри те, що Сікорський більшу частину свого життя жив та працював у США, перший апарат вертикального злету він зібрав та запустив саме в Києві. - В дворі садиби на Ярославовому валу, де мешкала тоді родина Сікорських.

Скульптура Сікорського встановлена на постаменті у вигляді напівсфери зі стилізованою картою світу.

«Мені дуже подобається творчий задум - фігура тримається на одній точці - ніби відриваючись від землі в небо. Оскільки Сікорський є конструктором першого в світі гелікоптера, в руці він тримає своє творіння», - розповів Кличко.

Мер Києва подякував автору - молодому, але відомому скульптору Володимиру Журавлю, який працював над пам’ятником. Його роботи кияни вже знають і люблять. - Це і скульптурна композиція на Поштовій площі «Діти, які запускають кораблики», і пам’ятник Іллі Муромцю.

«Ігор Сікорський - справді видатна особистість. У нього була мрія - запустити в повітря гелікоптер. І йому це вдалося. В кінці життя він мріяв повернутися в Україну. І цей пам’ятник - своєрідна алегорія: Сікорський повертається в Україну», - сказав скульптор Володимир Журавель.

Також мер Києва подякував меценатам, за підтримки яких створили пам’ятник.

«Ідея увічнити пам’ять про Сікорського була моя, але місто не витратило бюджетних коштів на створення монументу», - додав Кличко.

Він підкреслив, що вже кілька років столична влада добивається, аби Міністерство оборони, на балансі якого перебуває будинок Сікорського, передало його громаді Києва. Для того, аби у міста була можливість відреставрувати занедбане приміщення і створити в ньому музей.

«Може, після відкриття пам’ятника, справа із садибою Сікорських зрушить таки з мертвої точки. І люди зможуть побачити, де ріс і творив видатний авіаконструктор. Це - наша історія, яку ми маємо берегти і ділитися нею зі світом. Адже Україні є чим і ким пишатися! І ми повинні це робити!», - підкреслив Кличко.