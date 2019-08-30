Кличко перевірив, як за 33 млн грн ремонтують побудовану 30 років тому школу (фото)



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Термосанація школи №263 імені Євгена Коновальця у Деснянському районі столиці Фото: пресслужба мера Києва

Термосанацію школи №263 здійснюють за кошти державного і місцевого бюджетів

Програма комплексної термосанації, що Київ впроваджує у школах та дитсадках, вже довела свою ефективність, бо дозволяє економити до 50-ти, а іноді й 60-ти відсотків тепла і сплати за нього. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з термосанації школи №263 імені Євгена Коновальця у Деснянському районі столиці.

Навчальний заклад розрахований на 930 учнів. Сьогодні в ньому завершують ремонтні роботи фасаду. Також - за кошти державного і місцевого бюджетів - здійснюють термосанацію будівлі. Усього на комплекс робіт виділили близько 33 млн гривень.

«Побудована ця школа 32 роки тому. З тих пір жодного ремонту в ній не робили. І це була одна з найхолодніших шкіл міста, - зазначив мер. - На сьогодні тут повністю замінили вікна, здійснили утеплення зовнішніх стін та заміну покрівлі. Окрім цього, у 2019 році в школі планують замінити на енергозберігаючі усі двері, утеплити цоколь будівлі та реконструюювати систему вентиляції. Також на фінальному етапі косметичні ремонти у трьох класах «Нової української школи». На це місто виділило 260 тисяч гривень. Школа отримала парти, м’які меблі, шафи, персональні комп’ютери, дидактичні матеріали. Також, зокрема, на ремонт холу та вбиральні надали ще 1 мільйон гривень».

Кличко зазначив, що цього року місто добре підготувалося до нового навчального року.

«В школах та дитячих садках, там де це було необхідно, здійснили ремонти. Закупили нове обладнання. Цього року на підготовку навчальних закладів місто виділило 2,5 млрд гривень. Ще 5 років тому ця сума складала 120 мільйонів. Загалом на сферу освіти цього року в бюджеті столиці передбачили майже 18 мільярдів гривень», - повідомив мер.

Він також підкреслив, що за останніх 4 роки в столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитсадків, які відповідають найсучаснішим вимогам освіти європейського рівня. А 2 вересня в Києві відкриють нову, енергоефективну та «розумну», школу в Дніпровському районі на вулиці Хорольській.