Столична влада запевняє, що Київ забезпечено якісною вакциною проти кору



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Кияни можуть безоплатно вакцинуватися навіть у приватних медзакладах

У медичних закладах міста у наявності понад 57 тисяч доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту

Київ забезпечений якісними імунологічними препаратами проти кору, краснухи та паротиту. Про це на пресконференції заявила секретар комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Київради Юлія Лобан.

«Спалах кору у столиці набирає обертів. На сьогодні абсолютно усі поліклініки, заклади первинної медичної допомоги забезпечені якісними вакцинами. Кияни — і дорослі, і діти — можуть безоплатно вакцинуватися навіть у приватних медзакладах. Київ забезпечений вакцинами. Вони є у кожному районі. Якщо питання виникають, слід звертатися до районних управлінь охорони здоров’я, у комісію з питань охорони здоров’я», - сказала вона.

За словами голови Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяни Гоєнко, у медичних закладах міста у наявності понад 57 тисяч доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту.

«Вакцина є надійною, виробництва Бельгії та США. Водночас, за статистикою, від 15 до 25% відмовляються вакцинувати своїх дітей проти тяжких інфекційних хвороб», - зазначила Гоєнко.

Вона поінформувала, що у Києві спостерігається зараз наймасштабніший за останні роки спалах кору.

«У 2015 у столиці було зафіксовано п'ять випадків кору, у 2016 — три, у 2017 — 87, у 2018 році на кір захворіли 3 045 осіб. А за 6 місяців 2019 року — понад 5 тисяч осіб (з них понад 3 тисячі - дорослі), понад 50% з загальної кількості були госпіталізовані через тяжкий перебіг кору. Також цього року через ускладнення, зумовлені кором, у Києві померли двоє людей, вони не були щеплені та звернулися до лікарів запізно», - сказала Гоєнко.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.

Мер Києва Віталій Кличко власним прикладом показав, що щеплення робити необхідно. Він заявив, що підтримує обов’язкову вакцинацію за Національним календарем учнів шкіл та вихованців дитсадків.

Джерело: Укрінформ