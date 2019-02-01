Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло лежало біля автомобіля Renault Фото: Інформатор

Поруч з тілом чоловіка лежав «обріз»

У п'ятницю, 1 лютого, на вулиці Стефана Таранушенка, 3 на Троєщині в Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало на вулиці біля автомобіля Renault.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 15:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік орендував гараж поруч із вказаною адресою. Сам він проживав на вулиці Оноре де Бальзака. Поруч з тілом чоловіка лежала частина рушниці «обріз». Друга частина рушниці лежала в багажнику, а поруч були інструменти.

Місцеві жителі спочатку почули постріл, а коли вийшли на вулицю, то побачили чоловіка з пораненням голови. На місце викликали медиків, проте їм залишалося тільки констатувати смерть.

Чоловік вчора відзначив своє 66-річчя.

Попередньо, чоловік розбирав зброю, але вона була не розряджена. Однак правоохоронці перевірятимуть всі можливі версії. Подробиці інциденту з'ясують слідчі.

На місці працювала слідчо-оперативна група, медики і патрульні.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 лютого, на Лісовому масиві у Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримала поранення дитина.