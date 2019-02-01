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    Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою

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    Тіло лежало біля автомобіля Renault - Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою
    Тіло лежало біля автомобіля Renault
    Фото: Інформатор

    Поруч з тілом чоловіка лежав «обріз»

    У п'ятницю, 1 лютого, на вулиці Стефана Таранушенка, 3 на Троєщині в Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало на вулиці біля автомобіля Renault.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 15:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік орендував гараж поруч із вказаною адресою. Сам він проживав на вулиці Оноре де Бальзака. Поруч з тілом чоловіка лежала частина рушниці «обріз». Друга частина рушниці лежала в багажнику, а поруч були інструменти.

    Місцеві жителі спочатку почули постріл, а коли вийшли на вулицю, то побачили чоловіка з пораненням голови. На місце викликали медиків, проте їм залишалося тільки констатувати смерть.

    Чоловік вчора відзначив своє 66-річчя.

    Попередньо, чоловік розбирав зброю, але вона була не розряджена. Однак правоохоронці перевірятимуть всі можливі версії. Подробиці інциденту з'ясують слідчі.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, медики і патрульні.

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    Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою
    Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою
    Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою
    Біля гаражів на Троєщині виявили чоловіка з простреленою головою
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, сьогодні, 1 лютого, на Лісовому масиві у Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримала поранення дитина.

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