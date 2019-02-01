Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка на Лук’янівці



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Тіло чоловіка виявили на вулиці Юрія Іллєнка Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події та особу вбитого

Оперативники затримали підозрюваного у скоєнні вбивства чоловіка на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Лук’янівці перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події правоохоронці опитали свідків та очевидців події. При огляді на тілі загиблого судмедексперт виявив п’ять ножових поранень. Призначено судово-медичну експертизу.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Герман Приступа, аби розшукати та встановити підозрюваного у скоєнні злочину, були задіяні кращі слідчі та оперативники управління.

«Переглянувши записи з камер відеоспостереження, ми встановили особу підозрюваного. Ним виявився 29-річний раніше не судимий чоловік. На даний час із ним спілкуються слідчі, аби встановити обставини і мотив убивства», - повідомив він.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.