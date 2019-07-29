Біля кіоску на Русанівських садах п’яний чоловік влаштував різанину (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З місця події правоохоронці вилучили ніж, яким зловмисник поранив чоловіків Фото: Нацполіція

Під час конфлікту, який виник між двома компаніями, один із чоловіків дістав ніж та поранив своїх опонентів

На дачному масиві Русанівські сади Дніпровського району Києва сталося ножове поранення двох чоловіків. На місце виїжджали слідчо-оперативна група, екіпаж патрульних та медики, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що біля торгівельного кіоску між двома п'яними компаніями виник конфлікт через порушення громадського порядку. «У розпалі суперечки один із чоловіків дістав ніж та поранив обох опонентів. Зрозумівши, що накоїли, обоє нападників почали тікати, однак свідки події наздогнали їх та виклики поліцію», - розповіли в поліції.

Потерпілих госпіталізували до лікарні: 38-річного місцевого жителя з проникаючим ножовим пораненням грудей та живота, а 39-річного мешканця Деснянського району з колото-різаними ранами тіла.

Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 42-річний мешканець Київської області та його 35-річний товариш, який мешкає у столиці.

З місця події правоохоронці вилучили ніж, яким зловмисник поранив чоловіків.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.