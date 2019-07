Озброєні зловмисники напали на футболістів «Арсеналу» (відео)

У Лондоні злочинці на скутерах накинулися на авто футболістів

Озброєні зловмисники вчинили напад на автомобіль, у якому їхали футболісти «Арсеналу» Месут Озіл та Сеад Колашинац. Інцидент трапився у Лондоні, інформує Sky Sports.

Банда на скутерах атакувала футболістів у північній частині міста. Озіл вискочив із авто та побіг кликати допомогу в найближчий ресторан. Колашинац тим часом самостійно спробував дати відсіч нападникам, у одного з яких був ніж.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw