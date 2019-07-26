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    Озброєні зловмисники напали на футболістів «Арсеналу» (відео)

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    Сеад Колашинац та Месут Озіл - Озброєні зловмисники напали на футболістів «Арсеналу» (відео)
    Сеад Колашинац та Месут Озіл
    Bleacher Report

    У Лондоні злочинці на скутерах накинулися на авто футболістів

    Озброєні зловмисники вчинили напад на автомобіль, у якому їхали футболісти «Арсеналу» Месут Озіл та Сеад Колашинац. Інцидент трапився у Лондоні, інформує Sky Sports.

    Банда на скутерах атакувала футболістів у північній частині міста. Озіл вискочив із авто та побіг кликати допомогу в найближчий ресторан. Колашинац тим часом самостійно спробував дати відсіч нападникам, у одного з яких був ніж.

    Під час нападу футболісти не постраждали.

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