Озброєні зловмисники напали на футболістів «Арсеналу» (відео)
Сеад Колашинац та Месут Озіл
Bleacher Report
У Лондоні злочинці на скутерах накинулися на авто футболістів
Озброєні зловмисники вчинили напад на автомобіль, у якому їхали футболісти «Арсеналу» Месут Озіл та Сеад Колашинац. Інцидент трапився у Лондоні, інформує Sky Sports.
Банда на скутерах атакувала футболістів у північній частині міста. Озіл вискочив із авто та побіг кликати допомогу в найближчий ресторан. Колашинац тим часом самостійно спробував дати відсіч нападникам, у одного з яких був ніж.
Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw— James (@smhjaames) 25 липня 2019 р.
Під час нападу футболісти не постраждали.