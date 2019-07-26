Оголошено підозру сімом молодикам, які на Оболоні побили поліцейського



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Затримання молодиків, що напали на чоловіка Фото: Інформатор

Чоловіка вдарили пляшкою по голові і побили ногами

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру сімом молодикам за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Напад стався 25 липня близько другої години ночі біля одного із відділень «Приватбанку» в Оболонському районі столиці. Компанія молодих людей розпивала спиртні напої, голосно лаялася, чим порушувала громадський порядок. З метою припинення протиправних дій молодиків поліцейський, який проходив неподалік, зробив зауваження. У відповідь зловмисники, серед яких було двоє неповнолітніх, накинулися з кулаками на працівника поліції.

Поліцейському вдалося дістати свій службовий пістолет та зробити попередження молодикам. Один із зловмисників, які стояв осторонь від інших, підійшов ззаду та скляною пляшкою вдарив правоохоронця по голові, інші злочинці хаотично почали наносити удари ногами, в результаті чого поліцейський впав на землю та отримав тілесні ушкодження. Після чого, один із зловмисників вихватив пістолет поліцейського та його сумку з особистими речами та грошовими коштами.

Зловмисників вдалося затримати безпосередньо після вчинення злочину.

Затриманим повідомлено про підозру за ст.348 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку), та ч.1 ст.187 КК України (розбій).

Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинений злочин зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Досудове слідство триває.