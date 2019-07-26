Під Києвом поліція зі стріляниною затримала озброєних іноземців (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після розбійного нападу зловмисники зникли на автомобілі Mercedes Фото: Нацполіція

Затримано двох громадян Грузії, які тимчасово проживають у Києві

У четвер, 25 липня, о 18:50 у селі Крюківщина Києво-Святошинського району було скоєно озброєний напад на водія. Для затримання зловмисників було введено оперативний план «Сирена». Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За попередніми даними, група осіб, погрожуючи зброєю 35-річному чоловікові, викрала з салону автівки Toyota Land Cruiser сумку з великою сумою грошей. Після чого вони зникли на авто Mercedes.

На пошуки нападників були задіяні працівники Управління кримінальної поліції столичної області, оперативники Києво-Святошинського відділу поліції, наряди патрульної поліції, групи реагування патрульної поліції Київської області, створені додаткові пости. Поліцейські перевіряли усі автівки, що були схожі на авто нападників, у зв’язку з чим були створені незручності для водіїв.

Наряд патрульної поліції на трасі Київ-Одеса поблизу села Віта-Поштова помітив автівку, яка підпадала під орієнтування. На вимоги поліцейських водій не зупинився, продовжив тікати, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Враховуючи реальну загрозу, працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю для зупинки автотранспортного засобу, стріляючи по колесах. Затримала поліція одного з нападників у лісі поблизу села Віта-Поштова. Іншого зловмисника затримали оперативники Києво-Святошинського відділу поліції у селі Крюківщина.

Ними виявилися двоє громадян Грузії 50-ти та 42-річного віку, які тимчасово проживають у Києві.

В автомобілі Mercedes поліцейські виявили та вилучили пістолет «Форт 12Р» без маркування та набої. У старшого нападника під час поверхневого огляду вилучено сканер і телефон.

Іноземці затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативні заходи щодо затримання інших співучасників розбійного нападу.